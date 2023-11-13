Россиянин с ножом напал на начальницу ПДН, которая взяла на руки его дочь

Пьяный житель Свердловской области получил пулю, когда попытался с ножом напасть на сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Житель Сухого Лога жил с трехлетней дочерью один, и лишь иногда с ребенком оставалась его бабушка. Недавно мужчина отвел девочку в детский сад, а забирать ее пришел в состоянии алкогольного опьянения. Воспитатели заметили это, но все же отдали ребенка родителю. На следующее утро девочка в группе не появилась, и домой к ее отцу приехали полицейские.

Мужчина в этот момент выпивал с компанией, а дошкольница находилась поблизости. На месте оказалась начальница ПДН, она взяла девочку на руки, готовясь забрать ее у отца. Тот схватился за нож, его пришлось останавливать выстрелом.

С ранением ноги хозяина квартиры госпитализировали, его дочь попала в социальный центр. Теперь потерпевшему грозит уголовное разбирательство.

Ранее сотрудника полиции госпитализировали после проверки условий жизни ребенка в псковской семье.