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Россиянин с ножом напал на начальницу ПДН, которая взяла на руки его дочь

На Урале мужчина не хотел отдавать свою дочь и напал с ножом на начальницу ПДН

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пьяный житель Свердловской области получил пулю, когда попытался с ножом напасть на сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Житель Сухого Лога жил с трехлетней дочерью один, и лишь иногда с ребенком оставалась его бабушка. Недавно мужчина отвел девочку в детский сад, а забирать ее пришел в состоянии алкогольного опьянения. Воспитатели заметили это, но все же отдали ребенка родителю. На следующее утро девочка в группе не появилась, и домой к ее отцу приехали полицейские.

Мужчина в этот момент выпивал с компанией, а дошкольница находилась поблизости. На месте оказалась начальница ПДН, она взяла девочку на руки, готовясь забрать ее у отца. Тот схватился за нож, его пришлось останавливать выстрелом.

С ранением ноги хозяина квартиры госпитализировали, его дочь попала в социальный центр. Теперь потерпевшему грозит уголовное разбирательство.

Ранее сотрудника полиции госпитализировали после проверки условий жизни ребенка в псковской семье.

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