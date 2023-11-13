В России предложили отдать ТСЖ право разрешать жильцам посуточную аренду

Россиянам будет слишком сложно собирать подписи своих соседей, чтобы получить от них разрешение на посуточную сдачу квартиры, считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Решать подобные вопросы должны ТСЖ или управляющие компании, необходимо наделить их таким правом, заявила она в беседе с НСН.

Получать разрешение на посуточную сдачу арендодатели должны, так как по умолчанию это никому не мешает только в случае, если у такого жилья есть отдельный вход. Однако если квартиросъемщики будут пользоваться общей инфраструктурой дома, то следить за чистотой и порядком в подъезде будет трудно, подчеркнула Радченко.

«К сожалению, в таких квартирах часто селятся не самые дисциплинированные и культурные люди, безусловно, это очень большое неудобство для всех соседей, — отметила она. — Находить компромисс должно ТСЖ или управляющая компания, а не 75% жильцов».

Человеку будет неудобно обходить всех жильцов и собирать подписи, многие могут не открыть дверь, добавила эксперт. «Раз и навсегда» решить этот вопрос можно на собрании собственников жилья, отметила она.

Принятие закона в этой сфере проблему не решит, убеждена Радченко. По ее мнению, жестокие законы в РФ «компенсируются необязательностью их исполнения», а вызывать полицию в такой ситуации никто не станет.

Напомним, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, по которому сдавать квартиру посуточно можно будет только при согласии 75% соседей на это.

В комитете по строительству и ЖКХ позже сообщили, что хотят доработать законопроект о краткосрочном найме жилья, разрешив посуточную сдачу только предпринимателям и самозанятым.