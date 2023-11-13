В регионе ученики начальной школы заставили девочку раздеться и лечь на снег

В ХМАО младшеклассники заставили девочку раздеться на территории школы. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел в городе Радужном. По словам матери школьницы, одноклассники пострадавшей позвали девочку на стадион, там сняли с нее верхнюю одежду и нижнее белье.

«Они клали ее на снег, ставили на колени, и при этом мальчик также был без нижнего белья. При этом другая девочка руководила процессом», — поделилась родительница.

По словам школьницы, которая была на месте, они просто играли. Раздевание пострадавшая якобы выдумала. Записи с камер наблюдения в школе эти слова не подтвердили.

На данный момент в СК РФ занимаются расследованием инцидента.

Ранее на Сахалине учитель разделся перед детьми и отправился гулять голым по городу.