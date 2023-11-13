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Из сектора Газа эвакуированы почти 100 российских граждан

МЧС РФ: 98 российских граждан пересекли КПП «Рафах» между Газой и Египтом

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Число российских граждан, пересекших контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и покинувших сектор Газа, к текущему моменту почти достигло 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.

Как подчеркнули в ведомстве, сейчас работа по эвакуации людей из палестинского анклава продолжается. Данный процесс был организован совместно российскими дипломатами и сотрудниками МЧС страны.

«В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан РФ», — говорится в заявлении.

12 ноября МЧС РФ заявило о начале эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. На египетской территории был развернут оперативный штаб ведомства, где людям помогают оформить все необходимые документы для возвращения домой.

Согласно официальным данным, в указанный день палестинский анклав покинули 70 граждан РФ. При этом в ночь на 13 ноября эвакуированные прибыли в оперативный штаб МЧС в Каире.

Позже врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев сообщил об обезвоживании почти всех россиян, прибывших из сектора Газа. Он подчеркнул, что в подобном состоянии находятся как дети, так и взрослые.

Тем не менее в Министерстве здравоохранения РФ заявили об удовлетворительном состоянии людей. После завершения осмотра специалисты дали разрешение на их перевозку в родную страну.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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