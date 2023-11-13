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Заповедник «Аскания-Нова» откроется для туристов

Заповедник «Аскания-Нова» откроется для туристов следующей весной

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Depositphotos

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» планирует начать туристический сезон в апреле-мае 2024 года, рассказал директор заповедника Дмитрий Мещеряков. Об этом сообщает Херсонское агентство новостей.

По его словам, для туристов подготовят несколько экскурсионных маршрутов.

«Конечно, мы ждем туристов, надеемся и рассчитываем, мы подготовим экскурсионный маршрут в зоопарке, еще один экскурсионный маршрут в дендропарке», — сказал Мещеряков.

Он отметил, что в «Аскании-Нова» разрабатывают фото-сафари-маршрут.

«Но это будет не охота, конечно, охота на территории заповедника запрещена, так что – только фотоохота», — сказал директор заповедника.

По словам директора, фото-сафари-маршрут проложат в Большой Чапельский под, где в естественных условиях проживают 37 видов копытных, включая редкие, исчезающие и краснокнижные виды.

Ранее Московский зоопарк сообщил о заселении пары бинтуронгов.

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