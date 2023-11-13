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Россиянам рассказали, какие занятия помогут избавиться от тревожности

Психолог Гласко: избавиться от тревожности помогут пение и прогулки

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Прогулки на свежем воздухе и пение способствуют избавлению от тревожности. Об этом в интервью РИАМО рассказала психолог, эксперт по альтернативному образованию Виктория Гласко. Также, по ее словам, почувствовать себя спокойнее помогут физические упражнения.

«Иногда человеку хочется кричать от душевного перенапряжения. Тогда можно посетить караоке в компании близких друзей. <...> Спорт и физические упражнения. Они помогают выпустить пар и негативные эмоции. Например, можно посетить занятия по боксу или танцы, можно выбрать йогу, велопрогулки или любые уличные виды спорта», — рассказала эксперт.

Также она посоветовала не пренебрегать телесными практиками, такими как SPA, массажи и флоатинг. Кроме того, по ее словам, для снятия напряжения важен телесный контакт с близкими.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого отмечала, что для эффективной борьбы с тревожностью подойдут дыхательные упражнения. Кроме того, специалист посоветовала описывать свои эмоции в дневнике, чтобы понять, откуда возникает тревога, и дистанцироваться.

Ранее психотерапевт Наталья Уханова объяснила связь между стрессом и лишним весом.

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