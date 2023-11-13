Политолог назвал войска химической защиты необходимостью для любого государства

Войска радиационной, химической и биологической защиты России (РХБЗ) являются щитом от угроз, которые сегодня существуют в мире, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин.

«Войска РХБЗ – это наш щит от химической и радиационной угроз. Опыт прошлого показывает, что подобные войсковые подразделения нужны любому сильному государству, для которого безопасность и суверенитет – это не пустые слова», — сказал политолог.

Щербинин отметил, что превентивная работа по недопущению и ликвидации последствий – это одно из важнейших условий сохранения жизни и здоровья людей.

«Очень важно, что функционал войск химической и радиологической защиты заключается не только в предотвращении и ликвидации угроз, но и в превентивном разоблачении провокаций. Все вовлеченное в международную политику сообщество прекрасно помнит, как Колин Пауэлл остервенело махал пробиркой с непонятной белой субстанцией в ООН, пытаясь оправдать вторжение штатов в Ирак. Войска РХБЗ и нужны в том числе для того, чтобы любой такой инцидент с провокаторами был несостоятельным», — заявил Щербинин.

По его словам, при наличии таких войск государство может обличить истинное лицо политических сил, добивающихся эскалации конфликта посредством провокаций, связанных с применением оружия бактериологического, радиационного или иного специфического воздействия.

Напомним, ежегодно в России 13 ноября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты.