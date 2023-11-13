Спасший детей от собаки таксист в Калуге рассказал о странной реакции прохожих

Трое детей пострадали от нападения стаффордширского бультерьера в Калуге. Спас их таксист Шокиржон Рахматов, который услышал детские крики, когда высадил пассажира. Другие люди рядом тоже были, однако никто помочь детям не пытался, снимая происходящее на телефон, рассказал он телеканалу «360».

Около подъезда собака напала на двоих девочек, водитель такси подъехал к подъезду и отогнал ее. Мужчина возмутился странной реакцией прохожих. По его словам, никто даже не пытался помочь, кроме женщины, которая с шестого этажа кричала, чтобы пса отогнали.

«В 200 метрах у углового дома еще увидел мальчика, он тоже очень сильно пострадал. Очень много людей стояли, на телефоны снимали», — рассказал Рахимов.

Мужчина дождался прихода родителей и передал им пострадавших детей, после чего продолжил работать. Рассуждая о награде, он подчеркнул, что не нуждается в деньгах, так как сделал все ради детей.

Напомним, в прошлую пятницу собака бойцовской породы без хозяина и намордника набросилась на двоих детей, которые стояли у подъезда и что-то обсуждали, а затем на мальчика в другом дворе. У собаки не выявили симптомов бешенства, угрозы здоровью детей нет. Следователи проводят проверку, они уже допросили владельца стаффордширского бультерьера и назначили судебно-медицинские экспертизы.

В Тюмени ранее питбуль без намордника напал на женщину с мопсом в подъезде.