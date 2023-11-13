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Киево-Печерская лавра перейдет на новоюлианский календарь

ПЦУ: Киево-Печерская лавра перейдет на новоюлианский календарь с 15 ноября

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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Киево-Печерская лавра с 15 ноября перейдет на новоюлианский календарь. Об этом заявил исполняющий обязанности наместника храма от Православной церкви Украины (ПЦУ) архимандрит Авраамий.

«<...> С 15 ноября (начало Рождественского поста) Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей поместной церкви», — рассказал клирик украинскому изданию «Судебно-юридическая газета».

По словам Авраамия, о переходе на основную для ПЦУ систему летоисчисления давно просили прихожане Лавры, а священноархимандрит Эпифаний уже дал на это свое благословение.

Существует несколько календарей, по которым церкви исчисляют праздничные дни. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви, а также афонские монастыри пользуются юлианским календарем, остальные поместные церкви — новоюлианским. Последний в ближайшие столетия будет совпадать с григорианским, которым пользуются католики.

ПЦУ перешла на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 года.

Ранее ПЦУ обвинили в захвате храмов Украинской православной церкви.

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