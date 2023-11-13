Стало известно, сколько отказавшихся от гражданства Эстонии человек уехали в РФ

С начала 2023 года от гражданства Эстонии отказались 88 человек, из них 24 — в пользу России. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на данные департамента полиции и пограничной охраны страны.

Отмечается, что 32 человека выбрали гражданство Финляндии, девять — Великобритании, семь — Швеции. Еще по три человека отправились в Нидерланды и Норвегию и по два — в Ирландию и Германию.

До этого социологическая фирма Norstat со ссылкой на данные опроса сообщала, что почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в России должна уйти в отставку.

Опрос проводился в интернете с 8 по 9 ноября, в нем принял участие 1001 совершеннолетний гражданин Эстонии.

РИА Новости сообщало, что Финляндия начнет строить забор на границе с Россией зимой 2024 года.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.