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Мизулина попросила полицию проверить Эдварда Била и других блогеров на мошенничество

Глава ЛБИ Мизулина попросила МВД проверить Эдварда Била на мошенничество

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Руководитель «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в московское управление МВД с просьбой проверить деятельность популярных блогеров на предмет мошенничества. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«<...> Обратились в ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и других», — говорится в сообщении.

По мнению Мизулиной, все указанные блогеры могут действовать по тому же сценарию, что и Аяз Шабутдинов, который в данный момент находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

О возбуждении в отношении Шабутдинова дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» стало известно 3 ноября. По версии следствия, блогер с сообщниками через агрессивный маркетинг предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары для получения гарантированного сверхдохода. Договоры оказания услуг были заключены на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн рублей.

4 ноября блогера арестовали до 16 декабря.

Ранее Аяз Шабутдинов рассказал о встрече с «интересными людьми» в СИЗО.

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