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Мэр Москвы рассказал о мерах помощи семьям с приемными детьми

Собянин: 94% сирот в Москве нашли приемные семьи

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Shutterstock

Правительство Москвы предлагает приемным родителям разностороннюю поддержку – от психологической до материальной, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве более 40 школ, которые помогают семьям принять взвешенное решение. Также в городе действуют 33 службы сопровождения замещающих семей», — написал Собянин.

Он отметил, что в столичных семейных центрах родители могут получить психологическую и правовую консультацию, записать подростка в клуб, на тренинги и мастер-классы.

«Сейчас свыше 94% (17 400) столичных сирот живут в семьях. Пока для ребенка не нашли приемную семью, он живет в одном из 12 центров содействия семейному воспитанию. Помещения в них устроены как квартира со спальнями и кухней-гостиной. Все дети ходят в обычные школы и детские сады, кружки и секции, наблюдаются у врачей в районных поликлиниках», — добавил мэр.

Собянин напомнил, что сироты получают помощь и после совершеннолетия.

«В случае необходимости их обеспечивают жильем, предусмотрены льготы, выплаты, поддержка специалистов постинтернатного патроната», — написал мэр.

Также Собянин подчеркнул, что в Москве ежемесячные выплаты на каждого приемного ребенка варьируются от 20,8 тыс. до 34,7 тыс. рублей.

Напомним, ежегодно в мире во второй понедельник ноября отмечается Всемирный день сирот. В 2023 году этот день приходится на 13 ноября.

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