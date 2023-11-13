На Камчатке извержение вулкана направило реку в природное русло

После извержения вулкана Ключевской на Камчатке река Студеная изменила русло, под угрозой разрушения находится участок региональной автодороги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.

По его словам, после случившегося 1 ноября извержения вулкана Ключевской начал таять ледник Богдановича, река Студеная приняла значительные дополнительные массы воды и изменила русло на одном из участков.

«После проведенного анализа ведущий гидролог сегодня подтвердил, что произошла деформация русла реки Студеной: течение из искусственного вернулось в исконно природное русло и направилось в сторону автодороги. На сегодня в правом рукаве вода есть, а в левом, который изменили с помощью искусственного сооружения в 1950-х годах, – нет», — сообщил Бондаренко.

В результате стихийного бедствия у подножия одного из участков региональной автодороги между поселками Козыревск и Ключи происходит аккумуляция воды, что может привести к размыву трассы.

Местные власти перебрасывают в зону ЧС спецтехнику для проведения работ по защите дороги.

6 ноября в результате извержения вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 км над уровнем моря, пепловый шлейф простирался на 258 км к востоку от вулкана. Сообщалось, что продолжающаяся деятельность вулкана может также повлиять на низколетящие самолеты.

Ранее в школах двух поселков на Камчатке отменили занятия из-за пеплопада.