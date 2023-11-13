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Врач объяснила, чем опасен затяжной насморк

Врач Немальцева: насморк не должен длиться более 10 дней

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Насморк, который не проходит на протяжении 14 дней, является затяжным ринитом. Об этом в беседе с RuNews24 рассказала врач-педиатр ИНВИТРО-ЮГ Татьяна Немальцева.

По ее словам, в норме насморк проходит самостоятельно через 7-10 дней. Помимо длительности, стоит присматриваться к общему состоянию. К настораживающим признакам относятся появление корочек в носу, сухость и жжение слизистой, нарушение или потеря обоняния, заложенность носа, головная боль и ее усиление при наклоне вперед, наличие водянистых или вязких желтых выделений из носа, перечислила эксперт.

Врач отметила, что такое состояние опасно. В случае появления таких симптомов она советует проконсультироваться с оториноларингологом, потому что затяжной ринит не проходит самостоятельно.

«Слизистая носа – это барьер для проникновения в организм различных патогенов. Когда барьерная функция нарушается, есть риск присоединения инфекции и развития осложнений. Если не лечить насморк или бесконтрольно применять сосудосуживающие лекарственные средства, возможно развитие хронического ринита, а также гайморита, фронтита, отита, бронхита, тонзиллита, трахеита или пневмонии. Чтобы не допустить этого, важно вовремя общаться к врачу и выполнять его назначения», — заключила Немальцева.

Врач-оториноларинголог, хирург, заведующий клинико-диагностическим центром Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. Петровского Алексей Литвинов до этого рассказал «Газете.Ru», что медикаментозный ринит развивается из-за чрезмерного использования капель от насморка, которые пересушивает слизистую и вызывает воспаление.

Ранее оториноларинголог перечислил средства от насморка, которые не работают.

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