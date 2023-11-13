Специалисты разоблачили мифы о пользе сосисок для здоровья

Производители сосисок называют множество их полезных свойств для здоровья. В некоторых из них есть доля правды – так, к примеру, этот продукт действительно помогает быстро утолить голод за счет высокой калорийности и содержания жира. В то же время большая часть подобных заявлений – не более, чем миф, выяснила Общественная Служба Новостей.

В частности, производители утверждают, что сосиски полезны для кожи за счет витамина Е. Это действительно нужный для здоровья кожи микроэлемент, однако в 100 граммах сосисок его не более 0,9-3% от суточной нормы, поэтому состояние кожи этот продукт не улучшает. В то же время в сосисках много соли, которая провоцирует появление отеков.

Еще один миф – сосиски улучшают работу мозга благодаря содержанию витаминов группы В. При этом в 100 граммах этого продукта содержится от 8 до 24% суточной нормы витаминов группы В, а в таком же количестве телятины – 26-120% этого элемента.

Неправдой также является польза сосисок для щитовидки и суставов. В последнем случае они могут также нанести вред, так как фосфора в них больше, чем кальция.

При этом специалисты подчеркивают, что сосиски вредны из-за большого количества соли, особенно – для гипертоников, наносят такой же вред, как фастфуд, являются чересчур калорийными и повышают холестерин, вызывают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также за счет содержания нитритов, нитратов и консервантов они повышают риск развития рака толстой кишки на 18%.

Чтобы уменьшить вред сосисок есть их рекомендуется максимум раз в неделю, обязательно предварительно отваривая, так как в этом случае они оставляют в воде часть жиров и красителей. Есть их лучше по утрам по принципу «гарвардской тарелки»: 50% овощей и зелени, 25% сосисок и качественного белка (яйцо или сыр) и 25% – сложных углеводов.

Напомним, врачи также рекомендуют не есть сосиски и колбасы после 30 лет, так как в этом возрасте замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, а тело теряет мышечную массу.

Кроме того, гастроэнтерологи советуют вычеркнуть из рациона маленьких детей сосиски и другие подобные продукты.