Стало известно о беременной женщине и 27 детях из России, эвакуированных из Газы

Среди 70 эвакуированных из сектора Газа россиян есть беременная женщина и 27 детей. Об этом Минздрав России сообщил журналистам, передает ТАСС.

Состояние эвакуированных граждан России оценивается как удовлетворительное. Они допущены к перелету в Москву, в полете эвакуированных будут сопровождать медики.

«Осмотрено 70 граждан Российской Федерации, эвакуированных из Газы. Из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца», — сообщили в министерстве.

Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявлял, что российские спасатели готовятся для эвакуации граждан Российской Федерации снова направиться на расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт «Рафах».

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что более 1 тыс. человек фигурировали в списках на эвакуацию из сектора Газа, из них 300 детей.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».