Директор турфирмы получил 4 года колонии за организацию смертельного тура на Камчатке

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы директора новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова за гибель в сентябре 2022 года во время восхождения на вулкан Ключевская сопка девяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Камчатского края.

По информации, предоставленной надзорным ведомством, суд с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Степанова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом были удовлетворены гражданские иски родственников погибших на сумму свыше 11 млн рублей.

Сам Степанов, выступая с последним словом в зале суда, заявил о своем глубоком раскаянии. Он сказал, что будет просить у потерпевших прощения до конца жизни. Осужденный выразил искреннюю скорбь по поводу того, что им при организации тура были приняты недостаточные меры безопасности.

Ранее сообщалось, что директор туристической компании ООО «Экстрим тайм» из Новосибирска признал свою вину в гибели туристов на Камчатке.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.