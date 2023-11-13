Россиянам рассказали, какие лекарства не стоит закупать впрок

Сейчас аптеки бесперебойно получают зарубежные препараты, а отечественные фармацевтические компании наращивают объемы производства и выпускают качественные аналоги, поэтому нет необходимости закупать лекарства впрок. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Смирнов, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic.

«Тем не менее многие предпочитают запасаться препаратами на несколько месяцев вперед, способствуя созданию искусственного дефицита. В итоге лекарственные средства скапливаются в аптечке, лежат там длительное время и по истечении срока годности становятся непригодными для применения. При этом не все из приобретенных лекарств могли бы использоваться в будущем», — объяснил он.

По словам технолога, не стоит без согласования с врачом покупать впрок рецептурные препараты. Специалист может в процессе лечения поменять лекарство, если оно стало менее эффективным.

«Самый простой пример — антибиотики. В определенных случаях бактериальная инфекция приобретает резистентность к тому или иному препарату, из-за чего врачу приходится заменять его другим. Аналогичная ситуация может произойти в лечении любых заболеваний, когда приходится длительное время принимать одни и те же препараты. Дозировка и продолжительность курса тоже корректируются, поэтому сложно самостоятельно рассчитать, какое количество лекарств потребуется. Прежде чем закупаться впрок, проконсультируйтесь с врачом, который решит, насколько целесообразно это делать. Совет касается и тех, кто принимает конкретные лекарства для лечения хронических заболеваний. Лучше уточнить у врача, в каких объемах приобретать необходимые препараты и существуют ли аналоги», — подчеркнул он.

Покупать с небольшим запасом можно «ходовые» препараты: обезболивающие или жаропонижающие, которые помогут при внезапном ухудшении самочувствия. С аптечных полок эти лекарства не пропадут, так как имеют множество аналогов от различных производителей.

«Из-за скопления препаратов в аптечке сложно контролировать их срок годности. Кроме того, для каждого лекарства производители устанавливает определенные температурные и влажностные условия, которые редко кто соблюдает в повседневной жизни. К примеру, некоторые назальные капли для лечения ОРВИ или гриппа необходимо хранить исключительно при температуре +2…+8 °C. В быту такие термочувствительные препараты часто лежат в одной аптечке с другими. Несоблюдение условий хранения приводит к сокращению срока годности лекарства, снижению его качества и фармакологических свойств. Храните лекарства согласно требованиям, указанным в инструкции. Раз в полгода проводите ревизию аптечки, чтобы вовремя утилизировать фармацевтическую продукцию с истекшим сроком годности», — резюмировал он.

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