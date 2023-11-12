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Под Калугой пенсионерка перепутала педали в иномарке и влетела в остановку

Прокуратура: 68-летняя женщина-водитель въехала в остановку с людьми в Обнинске

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ГИБДД

В Обнинске пенсионерка за рулем Audi врезалась в остановку, где несколько человек ждали автобуса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.

«Прокуратурой города Обнинска взято на контроль проведение проверки по обстоятельствам ДТП, в результате которого автомобиль врезался в автобусную остановку», — уточнили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, причиной аварии стала невнимательность женщины 1955 года рождения. Она перепутала педали тормоза и газа. В прокуратуре отметили, что в ДТП никто не пострадал. Пенсионерку привлекли к административной ответственности.

В ведомстве обратили внимание, что на кадрах опубликованного в сети видео происшествия заметен хромающий мужчина, который уходит с остановки. В прокуратуре попросили его сообщить свои данные для объективного установления обстоятельств ДТП.

Летом женщина въехала в толпу пешеходов в Нижнем Новгороде. Она также перепутала педали и сбила четырех человек на тротуаре.

Ранее сообщалось, что в городе Чебаркуль Челябинской области мусоровоз врезался в дом.

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