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Против Слепакова потребовали возбудить уголовное дело за песню

«Ветераны России» потребовали возбудить уголовное дело против Слепакова за песню

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РИА Новости

Представители общероссийского общественного движения «Ветераны России» потребовали возбудить уголовное дело в отношении барда и комика Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) за песню «Нерусский». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, Слепаков спародировал песню певца Shaman «Я русский». Он исполнил «Нерусский» в рамках шоу другого иноагента Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Среди «Ветеранов России» считают, что слова песни унижают достоинство россиян, поэтому произведение должны проверить компетентные органы. Представители движения обратились в Следственный комитет и прокуратуру.

«В отношении Семена Слепакова требуют возбудить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальное наказание по ней — пять лет колонии», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что Слепаков продал квартиру в Москве.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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