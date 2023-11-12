В одном из российских водоемов может обитать неизученное чудовище

В якутском озере Лабынкыр может обитать неизученное чудовище. Об этом «Газете.Ru» рассказала замкоординатора общероссийского общественного научно-исследовательского объединения «Космопоиск», занимающегося изучением аномальных явлений, Мария Семенова. Она отметила, что во время первой экспедиции организации на озеро в 1999 году чудовище съело собаку исследователей.

«Мы считаем, что в Лабынкыре действительно может обитать какой-то доселе неизвестный науке крупный хищник. Либо, возможно, какой-то известный, но выросший до гигантских размеров. Вадим Чернобров (основатель «Космопоиска». — «Газета.Ru») ездил на Лабынкыр в конце осени в 1999 году, уже практически зимой. Цель была наблюдать за замерзшим озером и найти полынью (пространство чистой воды в плавающих ледяных полях озера. — «Газета.Ru»), поскольку это озерное чудовище не может находиться постоянно под водой, оно обязательно должно всплывать, чтобы подышать. Цель была караулить у этой полыньи с камерами и как минимум заснять это чудовище. Но совершенно неожиданно оказалось, что все остальные озера уже замерзли, а Лабынкыр — нет. Не очень понятно — оно вообще не замерзает или замерзает гораздо позже остальных озер, но в ту экспедицию дождаться его замерзания не удалось. Озеро само большое, в незамерзшем его виде бегать по берегу в надежде увидеть это чудовище можно бесконечно. В одну из ночей чудовище из озера выползло на берег и сожрало собаку, которая была в экспедиции и ночевала на улице (не в палатке). Наутро Вадим увидел следы уходящие (уползающие) в озеро. Собака, кстати, днем очень нервозно реагировала на это озеро и подходить к воде категорически отказывалась», — сказала она.

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По словам Семеновой, труднодоступность и особенности водоема защищают чудовище от людей. Она отметила, что с каждым годом существо увеличивается в размерах.

«Когда Вадим готовился к экспедиции и изучал легенды, в них фигурировало такой описание размера: между глазами этого чудовища поместится традиционный местный плот из десяти бревен! И воображение жителя средней полосы сразу рисует просто огромнейшее существо, исходя из размеров наших деревьев. Но в Якутии в силу климата деревья маленькие, карликовые, может, с руку толщиной. Поэтому, конечно, когда воочию увидели размер «традиционного местного плота» чудовище в размерах сильно поубавило. Все равно оно очень большое, но уже не кажется таким уж невероятным. Особенно если сравнить с размерами огромнейших местных рыбин. По нашему мнению, Лабынкырский черт — наиболее вероятное реально существующее озерное чудовище. Однако труднодоступность озера и его особенности (незамерзание, возможное наличие подводных пещер) являются для чудовища лучшей защитой от человека. А других естественных врагов у него там нет. Поэтому год от года оно становится все больше и больше и все еще терпеливо ждет своих исследователей», — добавила она.

Семенова уточнила, что местные жители стараются не ездить на озеро, но к чудовищу относятся «спокойно». Она подчеркнула, что из-за климата и удаленности водоема там трудно проводить исследования.

«У местных жителей легенды про живущего в Лабынкыре черта ходят испокон веков, и они на этом озере не рыбачат. Они вообще предпочитают лишний раз туда не ездить. Поэтому тут однозначно нельзя заподозрить местных в том, что они придумывают байки для туристов или для еще какой корысти. Они были очень удивлены, что экспедиция из Москвы приехала специально за чудовищем. Они относятся к нему очень спокойно, мол живет и живет: оно в том озере живет, мы в других озерах рыбачим, и всем хорошо. Лабынкыр — место очень интересное и требующее дальнейшего изучения, но в силу его труднодоступности, все же полюс холода, экспедиций туда крайне мало», — заключила она.

Озеро Лабынкыр находится в Оймяконском районе на востоке Якутии. Местные жители уверены, что в водоеме обитает озерное чудовище — Лабынкырский черт. Криптозоологи выдвигают различные гипотезы относительно природы «черта»: гигантская щука, реликтовая рептилия или амфибия.

12 ноября 1933 появилась первая фотография с изображением Лох-несского чудовища, сделанная шотландцем Хью Греем. Снимок вызвал споры общественности о том, обитает ли в озере неизвестное существо на самом деле.

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