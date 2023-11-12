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Россиянин снял телевизор со стены магазина на глазах у посетителей и унес с собой

На Урале поймали вора, который украл телевизор на глазах у посетителей магазина

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ГУВД по Челябинской области

В Челябинске вор украл телевизор, сняв его со стены магазина на глазах у многочисленных очевидцев. Об этом рассказали в областном ГУ МВД.

О дерзком ограблении в полицию города сообщила местная жительница. По словам заявительницы, неизвестный в черном снял со стены торгового павильона телевизор и унес в неизвестном направлении.

Следственно-оперативная группа немедленно прибыла в торговый центр. Оперативники опросили свидетелей происшествия и отследили маршрут передвижения преступника.

Вскоре по приметам был задержан челябинец 1972 года рождения, не имеющий постоянного места работы. Он признался в содеянном и пояснил, что зарабатывает на жизнь, совершая кражи и сбывая похищенное прохожим или сдавая в ломбард.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Задержанного отпустили, взяв с него обязательство о явке.

Ранее россиянин украл грузовой автомобиль и сдал его на металлолом.

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