Россиянин снял телевизор со стены магазина на глазах у посетителей и унес с собой

В Челябинске вор украл телевизор, сняв его со стены магазина на глазах у многочисленных очевидцев. Об этом рассказали в областном ГУ МВД.

О дерзком ограблении в полицию города сообщила местная жительница. По словам заявительницы, неизвестный в черном снял со стены торгового павильона телевизор и унес в неизвестном направлении.

Следственно-оперативная группа немедленно прибыла в торговый центр. Оперативники опросили свидетелей происшествия и отследили маршрут передвижения преступника.

Вскоре по приметам был задержан челябинец 1972 года рождения, не имеющий постоянного места работы. Он признался в содеянном и пояснил, что зарабатывает на жизнь, совершая кражи и сбывая похищенное прохожим или сдавая в ломбард.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Задержанного отпустили, взяв с него обязательство о явке.

Ранее россиянин украл грузовой автомобиль и сдал его на металлолом.