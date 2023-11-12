Россиянам объяснили, как получить компенсацию за покупку просрочки

Жители России, отравившиеся просроченными продуктами, имеют право на компенсацию от магазина. О том, как ее получить, РИА Новости рассказала член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова.

Юрист напомнила, что, согласно п. 5 ст. 5 закона «О защите прав потребителей», магазин не имеет права держать просрочку на полках. Даже покупать такие товары необязательно, достаточно сфотографировать полку с ними и пожаловаться в Роспотребнадзор. В этом случае организации будет грозить штраф.

Но если покупатель приобрел просроченный продукт и отравился, то магазину будет грозить уже уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ, а именно — за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Тютюнникова советует в случае отравления немедленно обратиться к врачу, а после оказания помощи сохранить медицинскую справку. Товар тоже лучше не выбрасывать, так как его можно отправить на экспертизу, которая пригодится при составлении жалобы. Также можно привлечь свидетелей, которые видели, как вы съели просрочку.

Имея на руках справку, результаты экспертизы и чек, можно написать претензию в адрес продавца, в которой стоит сразу указать размер материальной компенсации. Если чек не сохранился, то можно сослаться на показания очевидцев.

Дать ответ на претензию магазин обязан в течение 10 дней. Если его не поступило, можно идти в суд или писать заявления в прокуратуру, Роспотребнадзор или даже к муниципальным властям.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае можно оставить себе найденные на улице деньги.