Россиянин упал с третьего этажа между эскалаторами в ходе драки в торговом центре

В торговом центре в Калининском районе Петербурга нетрезвый мужчина в ходе драки столкнул в щель между эскалаторами своего оппонента. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел 11 ноября в ТЦ «Родео Драйв» на проспекте Культуры. Двое мужчин поссорились в баре «Руки вверх» и вышли выяснять отношения в холл возле эскалаторов.

Между нетрезвыми посетителями бара завязалась драка, в какой-то момент один из участников потасовки сел на металлическое ограждение и после серии ударов упал в щель между двумя эскалаторами с высоты третьего этажа.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в отделение реанимации ближайшей больницы. Второй участник драки был задержан нарядом Росгвардии на выходе из торгового центра, он доставлен в отдел полиции.

Обстоятельства конфликта устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Ранее массовая драка произошла на турнире по MMA в Московской области.