Ситуация для Украины хуже тупика, потому что она терпит поражение на поле боя против России. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.

Он отметил, что критическая ситуация для Украины — секрет. Он считает, что президенту США Джо Байдену сказали транслировать, что поражение терпит якобы Россия, но это на деле не так.

«Проигрывает не Москва, а Киев, как и его западные спонсоры», — заявил Макговерн.

Он добавил, что Вооруженные силы РФ превосходят украинскую армию по силе и численности. Все потому, что большую часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили, когда Владимир Зеленский отправил своих бойцов в смертельные ловушки. Он обратил внимание, что генералы ВСУ постепенно теряют желание посылать своих солдат на бессмысленную гибель.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские войска могут освободить от ВСУ еще пять украинских областей в ходе военной спецоперации.

Ранее в США уличили главу МИД Украины во лжи о соглашениях с Россией.