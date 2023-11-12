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Экс-агент ЦРУ Макговерн рассказал, что происходит на Украине

Экс-агент ЦРУ Макговерн заявил, что Украина скрывает свое поражение

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Reuters

Ситуация для Украины хуже тупика, потому что она терпит поражение на поле боя против России. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.

Он отметил, что критическая ситуация для Украины — секрет. Он считает, что президенту США Джо Байдену сказали транслировать, что поражение терпит якобы Россия, но это на деле не так.

«Проигрывает не Москва, а Киев, как и его западные спонсоры», — заявил Макговерн.

Он добавил, что Вооруженные силы РФ превосходят украинскую армию по силе и численности. Все потому, что большую часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили, когда Владимир Зеленский отправил своих бойцов в смертельные ловушки. Он обратил внимание, что генералы ВСУ постепенно теряют желание посылать своих солдат на бессмысленную гибель.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские войска могут освободить от ВСУ еще пять украинских областей в ходе военной спецоперации.

Ранее в США уличили главу МИД Украины во лжи о соглашениях с Россией.

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Операция на Украине
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