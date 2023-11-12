Петербуржец обратился в полицию с пробитой пулями головой

Житель Петербурга в наркотическом опьянении обстрелял знакомого в собственной квартире и был задержан. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В полицию города дозвонился местный житель и рассказал, что приятель обстрелял его в своей квартире на улице Бадаева. Потерпевший жаловался на травму пальца. Когда полицейские прибыли на место, заявитель уже находился под присмотром медиков.

Его палец действительно сильно пострадал и был фактически оторван, а голова и шея мужчины были пробиты пулями в нескольких местах. 38-летний пациент был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вечером того же дня подозреваемого задержали на месте преступления. Мужчину не смогли допросить и составили на него протокол за употребление наркотиков. У задержанного нашли травматический пистолет и разрешение на охотничье ружье. Из чего он стрелял накануне ночью, выяснить пока не удалось.

Ранее россиянин получил от своего напарника пулю в голову во время охоты.