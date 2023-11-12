В российском регионе пожаловались на отсутствие дороги к избирательному участку

В Курганской области обратили внимание на грязь вместо дороги к избирательному участку. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на сообщение местных жителей, оставленное на портале «Обратись».

Проблема с дорогой к школе, в которой находится избирательный участок, возникла у жителей Логоушки Кетовского округа. Они утверждают, что преодолеть этот отрезок пути пешком или на легковом автомобиле невозможно «из-за непролазной грязи», и опасаются, что отсутствие дороги может помешать им отдать свой голос в запланированной процедуре всеобщего голосования.

«Сделайте нам 500 метров дороги, чтобы мы смогли принять участие в выборах Президента России весной 2024 года», — попросили жители деревни.

Представители окружной администрации ответили на их обращение и пояснили, что в текущем году ремонтировать дорожное полотно на этой улице не будут. Ремонтные работы, согласно плану-графику, там собираются провести в 2024-ом.

До этого в Карелии пенсионерку с инсультом пришлось везти к машине на санях, потому что «скорая» не смогла проехать по аварийному мосту.

Ранее в Чувашии мужчину везли до машины «скорой» на садовой тачке из-за сломанного моста.