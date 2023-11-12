Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В российском регионе пожаловались на отсутствие дороги к избирательному участку

Курганцы не могут проехать к избирательному участку из-за отсутствия дороги

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

В Курганской области обратили внимание на грязь вместо дороги к избирательному участку. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на сообщение местных жителей, оставленное на портале «Обратись».

Проблема с дорогой к школе, в которой находится избирательный участок, возникла у жителей Логоушки Кетовского округа. Они утверждают, что преодолеть этот отрезок пути пешком или на легковом автомобиле невозможно «из-за непролазной грязи», и опасаются, что отсутствие дороги может помешать им отдать свой голос в запланированной процедуре всеобщего голосования.

«Сделайте нам 500 метров дороги, чтобы мы смогли принять участие в выборах Президента России весной 2024 года», — попросили жители деревни.

Представители окружной администрации ответили на их обращение и пояснили, что в текущем году ремонтировать дорожное полотно на этой улице не будут. Ремонтные работы, согласно плану-графику, там собираются провести в 2024-ом.

До этого в Карелии пенсионерку с инсультом пришлось везти к машине на санях, потому что «скорая» не смогла проехать по аварийному мосту.

Ранее в Чувашии мужчину везли до машины «скорой» на садовой тачке из-за сломанного моста.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий