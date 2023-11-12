В Казахстане на два месяца арестовали бывшего министра экономики

Суд в Астане принял решение заключить под стражу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы суда.

«11 ноября специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева», — сообщили изданию в суде.

При этом не уточняется, в чем именно обвиняют бывшего высокопоставленного чиновника.

До этого местные СМИ сообщали, что Бишимбаева задерживали из-за инцидента в ресторане Астаны, который привел к летальному исходу.

Куандык Бишимбаев был министром нацэкономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В 2018-м его приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки и хищение имущества. Спустя полтора года Бишимбаев вышел из тюрьмы по решению суда города Шымкента об условно-досрочном освобождении.

Ранее ФСБ задержала на границе с Казахстаном двух иностранцев.