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В Казахстане на два месяца арестовали бывшего министра экономики

Бывшего министра экономики Казахстана Бишимбаева арестовали на два месяца

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Астане принял решение заключить под стражу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы суда.

«11 ноября специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева», — сообщили изданию в суде.

При этом не уточняется, в чем именно обвиняют бывшего высокопоставленного чиновника.

До этого местные СМИ сообщали, что Бишимбаева задерживали из-за инцидента в ресторане Астаны, который привел к летальному исходу.

Куандык Бишимбаев был министром нацэкономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В 2018-м его приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки и хищение имущества. Спустя полтора года Бишимбаев вышел из тюрьмы по решению суда города Шымкента об условно-досрочном освобождении.

Ранее ФСБ задержала на границе с Казахстаном двух иностранцев.

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