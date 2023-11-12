Прохожие спасли пятерых детей из горящего дома

В Тереньгульском районе Ульяновской области двое прохожих спасли из горящего частного дома пятерых маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Дом многодетной семьи в селе Ясашная Ташла загорелся днем 5 ноября. Родители отправились в ближайший магазин, оставив в доме пятерых детей.

Когда сработал пожарный извещатель, а комнаты начали заполняться дымом, старший из детей выбежал во двор и позвал на помощь двух проезжавших мимо мужчин.

Сельчане начали выбивать окна и выносить детей на улицу, в этот момент в доме загорелся натяжной потолок, пожарных вызвали соседи.

Огнеборцам потребовался почти час, чтобы локализовать возгорание, дом выгорел полностью, всех детей удалось спасти. Предварительная версия пожара — детская шалость с огнем.

Ранее под Челябинском кошка спасла хозяйку во время пожара в частном доме.