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Стало известно, кого могут включить в списки на обмен заложниками Израиля и ХАМАС

Politico: детей, пожилых и людей с двойным гражданством могут освободить из Газы

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Yousef Masoud/Global Look Press

Израильские дети, пожилые люди, а также обладатели двойного гражданства могут быть включены в списки на обмен заложниками и заключенными между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, пишет американская газета Politico,ссылаясь на израильских чиновников.

По словам источников, в рамках предстоящего обмена из плена ХАМАС могут освободить тех, кто обладает американским гражданством наравне с израильским и находится сейчас в секторе Газа.

В публикации отмечается, что всего речь идет о вызволении нескольких десятков заложников, которые удерживаются в палестинском анклаве.

Чиновники предупреждают, что пока остаются несколько нерешенных вопросов, которые могут помешать заключению сделки. В частности, ХАМАС не раскрывает список всех своих заложников, а также требует взамен на освобождение израильтян прекращение огня на срок до недели.

До этого саудовский кронпринц призвал освободить заложников, удерживаемых в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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