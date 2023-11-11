Стало известно, кого могут включить в списки на обмен заложниками Израиля и ХАМАС

Израильские дети, пожилые люди, а также обладатели двойного гражданства могут быть включены в списки на обмен заложниками и заключенными между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, пишет американская газета Politico,ссылаясь на израильских чиновников.

По словам источников, в рамках предстоящего обмена из плена ХАМАС могут освободить тех, кто обладает американским гражданством наравне с израильским и находится сейчас в секторе Газа.

В публикации отмечается, что всего речь идет о вызволении нескольких десятков заложников, которые удерживаются в палестинском анклаве.

Чиновники предупреждают, что пока остаются несколько нерешенных вопросов, которые могут помешать заключению сделки. В частности, ХАМАС не раскрывает список всех своих заложников, а также требует взамен на освобождение израильтян прекращение огня на срок до недели.

До этого саудовский кронпринц призвал освободить заложников, удерживаемых в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».