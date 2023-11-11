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В Киеве в результате ракетного удара пострадала тигрица

«Страна.ua»: тигрица пострадала в результате ракетного удара в Киеве

В Киеве из-за утреннего ракетного удара пострадала тигрица, сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на «Центр спасения диких животных». 

«После утренних взрывов рядом с нами сильно пострадала Тигрюля. Она от шока ударилась о решетку, упала и до сих пор не может подняться», — приводит издание слова волонтеров.

Там же рассказали, что тигрица, вероятно, травмировала задние конечности или позвоночник, она получила противовоспалительную и обезболивающую терапию.

Центр находится в селе Чубинское, которое расположено между Борисполем и Киевом. Мониторинговые паблики сообщали, что утренний прилет был в районе Борисполя, но власти официально этого не подтверждали. 

По данным Минцифры Украины, в Киеве и Киевской области утром 11 ноября была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, позже поступила информация еще об одном взрыве.

Ранее россияне нашли травмированного тигренка без тигрицы на трассе.

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