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Питбуль без намордника набросился на женщину с собакой в Тюмени

В Тюмени питбуль без намордника напал на женщину с мопсом

В Тюмени собака бойцовской породы напала на женщину с мопсом в подъезде, питбуль был без намордника. Об этом сообщается в Telegram-канале «Тюмень № 1».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Беловежской в Тюмени и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика из лифта выходит женщина с псом бойцовской породы на поводке, в это время в подъезд заходит соседка с мопсом.

Питбуль, увидев собаку, сумел выскользнуть из ошейника и набросился на мопса. Женщины несколько минут пытались разнять животных. Какие травмы получили мопс и его хозяйка — неизвестно.

В комментариях под видео жители Тюмени отметили, что хозяйке собаки за выгул без намордника нужно выписать штраф в размере 200 тысяч рублей, а также заставить выплатить пострадавшей моральный ущерб.

Ранее собака бойцовской породы напала на детей в Калуге.

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