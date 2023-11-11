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Школьница изрезала себе руку точилкой для карандаша из-за ссоры с парнем

Mash Siberia: в Новоалтайске школьница изрезала руку точилкой из-за парня

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Depositphotos

В Алтайском крае девочка-подросток изрезала себе руку точилкой для карандашей из-за ссоры с возлюбленным, о произошедшем узнали случайно, когда школьницу поймали в туалете за курением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

15-летнюю школьницу поймали за курением вейпа в школьном туалете, во время воспитательной беседы с заместителем директора школы та заметила на предплечье ребенка свежие царапины и кровоподтеки.

Выяснилось, что накануне девочка поссорилась со своим парнем. Разобрала дома точилку для карандашей и изрезала руку. Сотрудники школы рассказали обо всем матери подростка и полиции. Девочка заверила, что наносить серьезный вред своему здоровью не собиралась.

Ранее неизвестный напал на девочку-подростка и порезал ей лицо канцелярским ножом.

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