Восьмиклассница упала с пятого этажа заброшенного здания в Ленобласти

В Бокситогорском районе Ленобласти девочка-подросток госпитализирована после падения с пятого этажа заброшенного здания. Об этом сообщает «78.ru».

Восьмиклассница оказалась в отделении реанимации после прогулки в заброшенном здании в Бокситогорске. Как рассказал брат девочки, они с сестрой решили обследовать заброшку, девочка поднялась на пятый этаж, не удержалась и упала с высоты.

Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в больницу с многочисленными переломами.

Обстоятельства несчастного случая устанавливают правоохранительные органы, известно, что семья девочки оценивается как благополучная, на учете в органах ПДН школьница не состоит.

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