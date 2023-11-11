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В Италии произошел взрыв в центре приема мигрантов

RAI: 30 человек ранены после взрыва в центре приема мигрантов в Лацио в Италии

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LaPresse/Global Look Press

Взрыв произошел в центре приема просителей убежища в городе Сан-Лоренцо-Нуово в области Лацио. Об этом пишет RAI News.

Ранения получили не менее 30 человек, из них 12, в том числе дети, в тяжелом состоянии.

Причины взрыва пока не названы. Помощь пострадавшим оказали медики из Лации и соседней Умбрии.

До этого в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.

Данные опроса Фонда Фридриха Эберта показали, что если в 2018–2019 годах правоэкстремистских позиций придерживались 2,5% опрошенных, то в 2023 году — 8,3%. Воззрения опрошенных определяются не напрямую, а через ответы на вопрос о согласии или несогласии с высказываниями, содержащими основные тезисы ключевых представителей политического спектра, в том числе об отношении к мигрантам.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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