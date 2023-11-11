В Италии произошел взрыв в центре приема мигрантов

Взрыв произошел в центре приема просителей убежища в городе Сан-Лоренцо-Нуово в области Лацио. Об этом пишет RAI News.

Ранения получили не менее 30 человек, из них 12, в том числе дети, в тяжелом состоянии.

Причины взрыва пока не названы. Помощь пострадавшим оказали медики из Лации и соседней Умбрии.

До этого в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.

Данные опроса Фонда Фридриха Эберта показали, что если в 2018–2019 годах правоэкстремистских позиций придерживались 2,5% опрошенных, то в 2023 году — 8,3%. Воззрения опрошенных определяются не напрямую, а через ответы на вопрос о согласии или несогласии с высказываниями, содержащими основные тезисы ключевых представителей политического спектра, в том числе об отношении к мигрантам.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.