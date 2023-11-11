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В Рязанской области грузовой поезд сошел с рельсов

МЖД: человек пострадал при сходе 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области

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В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги.

«Сход вагонов в Рязанской области не влияет на движение пассажирских поездов», — уточнили в ведомстве.

В сообщении отметили, что инцидент произошел 11 ноября в 07:12 на перегоне Рыбное — Блок пост. По предварительным данным, вмешательство посторонних лиц стало причиной схода 19 вагонов товарного поезда.

По данным МЖД, незначительные травмы получил помощник машиниста, медики оказывают ему необходимую помощь.

В ведомстве обратили внимание, что угроза экологии отсутствует. Для ликвидации последствий происшествия на место направили восстановительные поезда со станций Рыбное, ВоскресенскРязань. В ОАО «РЖД» создали оперативный штаб.

4 ноября два вагона сошли с рельсов на железной дороге в Тверской области на перегоне Красный Холм – Дор однопутного участка Овенище-2 — Сонково.

Ранее локомотив сошел с рельсов на Сахалине.

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