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Ребенок госпитализирован после избиения в новосибирской школе

«НГС»: в Новосибирской области девочка попала в больницу после избиения в школе

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В школе в Новосибирской области подросток ударил ногой по голове 11-летнюю девочку, пострадавшая госпитализирована в отделении хирургии. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел 8 ноября, мать отправила 11-летнюю дочь в школу, спустя несколько часов женщине позвонила классный руководитель и сообщила, что девочку избили. Ребенка ногой ударил по голове 13-летний мальчик.

«Дочка одевалась на урок физкультуры, выходила из спортзала, а мальчик стоял на скамейке. Сначала он махал руками у нее перед лицом, как будто сейчас ударит, толкал. Потом залез на скамейку, стал разворачивать и ударил ей ногой по голове, удар был в прыжке. Попал тыльной частью ноги, задел челюсть, ухо, висок, был сильный удар по левой стороне головы», — рассказала мать пострадавшей.

Мать увезла дочь в больницу и обратилась с заявлением в полицию. В ходе обследования выяснилось, что у пострадавшей травма головы и выбита челюсть. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранительным органам.

Девочка находится в хирургическом отделении больницы под присмотром медиков.

Ранее на Урале подросток проломил голову битой сверстнику, обидевшему его брата.

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