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Медведь украл еду с крыльца дома и попал на видео

Metro: во Флориде медведь украл заказ из доставки еды с крыльца дома

В Орландо, штат Флорида, медведь украл еду с крыльца дома, незадолго до этого блюда оставил у порога курьер службы доставки. Об этом сообщает Metro.

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения, курьер оставил еду и напитки из сети быстрого питания Taco Bell на 45 долларов — более 4 тысяч рублей — у двери дома.

Доставщик сфотографировал заказ и уехал, буквально через несколько минут за заказом пришел медведь. Сначала он забрал пакет с едой, а затем вернулся за газировкой.

Хозяева дома заметили зверя и побоялись выходить на улицу. По данным телеканала Fox, вором оказался черный медведь-барибал, вес взрослого хищника может достигать 400 кг.

Ранее в Якутии на двух работников Чаядинского месторождения напал медведь.

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