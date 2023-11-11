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В ЛНР предотвратили уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР

В ЛНР неизвестные пытались уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР

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Global Look Press

В Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) неизвестные пытались уничтожить документы, подтверждающие наличие связей между полицией Украины и Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник специальных служб ЛНР.

По его словам, силовики прибыли по сигналу на подведомственный ранее Нацполиции Украины объект в Северодонецке и нашли там документы.

«Неизвестные хотели их уничтожить, но все не успели», — сказал сотрудник спецслужб.

Он заявил, что в этих документах среди прочего содержались списки сотрудников украинской полиции, в том числе кинологической службы, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР на территории Украины, а также выезжавших на это обучение за границу.

Как рассказала агентству эксперт, эти неизвестные, «видимо, палили архивы», некоторые из которых датированы 2011-м и 2016 годом.

До этого бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что конфликт на Украине подстроили западные спецслужбы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США и Украины совместно боролись с пророссийскими аккаунтами в соцсетях.

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