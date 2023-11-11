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На Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел взрыв

Shot: взрыв произошел на Тамбовском пороховом заводе в Котовске

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Shutterstock

В ночь на субботу, 11 ноября, на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск произошел взрыв. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации Shot, в одном из цехов предприятия возник пожар на площади 300 кв. м.

Как передает пресс-служба главка МЧС России по Тамбовской области, пожар вспыхнул в одном из зданий в Котовске.

По данным ведомства, пострадавших нет.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся работы по ликвидации пожара.

20 июня на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел пожар. В пресс-службе предприятия сообщали ТАСС, что взрыв случился из-за проведения монтажных работ, которые проводила сторонняя подрядная организация.

Ранее на химзаводе в Самарской области произошел взрыв.

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