На Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел взрыв

В ночь на субботу, 11 ноября, на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск произошел взрыв. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По информации Shot, в одном из цехов предприятия возник пожар на площади 300 кв. м.
Как передает пресс-служба главка МЧС России по Тамбовской области, пожар вспыхнул в одном из зданий в Котовске.
По данным ведомства, пострадавших нет.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания», — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся работы по ликвидации пожара.
20 июня на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел пожар. В пресс-службе предприятия сообщали ТАСС, что взрыв случился из-за проведения монтажных работ, которые проводила сторонняя подрядная организация.
Ранее на химзаводе в Самарской области произошел взрыв.