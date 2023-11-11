Психолог объяснила, почему страшно, когда увольняешься сам

Есть люди, которые увольняются быстро и с удовольствием, но есть и такие, кто начинают винить себя, стыдиться, бояться и тем самым доводят себя до нервного перенапряжения, депрессии. В отношении таких людей в психологии есть термин «самостигматизация». Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Марина Велес.

«Самостоятельная стигматизация — это когда человек сам себя угнетает, винит и верит в свое «предательство», отклонение от нормы», — объяснила она.

Боязнь увольнения объясняется несколькими причинами.

«Выжить — главная цель, заложенная в лимбической системе, самой древней части мозга. Ему важно оставить нас там, где сидим. Пресловутая зона комфорта — не про уют и удобство, а про то, что хорошо знакомо: «Я знаю здесь каждую кочку. Я здесь родился». И когда мы пытаемся пересечь границу, мозг сигнализирует страхом: «Не надо, не начинай новое!» Потому что выживаемость в знакомых условиях выше», — рассказала эксперт.

Еще одна причина — синдром «самозванца».

«Если на старом месте уже все родное и привычное, никто пальцем не показывает, то на другом месте работы синдром проявится с новой силой: придется начинать все сначала, вновь его прорабатывать. А также низкая самооценка. Например, чем дольше находишься в подчинении у руководителя-абьюзера, тем ниже самооценка, потому что мозг постепенно начинает верить в то, что чаще всего повторяется», — отметила специалист.

Велес подчеркнула, что здоровое чувство вины возникает, когда мы причинили ущерб. Если человек начинает обесценивать себя, что не оправдал надежды, «предал» коллектив, то это невротические чувства.

«Происходит это потому, что с детства воспитывались чувством вины и стыда. Но у вас своя жизнь, и вы несете за нее ответственность. Если видите, что здесь плохо, а в другой компании будет лучше, значит, обязаны корректировать свою жизнь. Не страдать на нелюбимой работе», — заявила психолог.

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