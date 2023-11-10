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Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов политика Малова и журналиста Колдобского

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило реестр иноагентов. В него внесли политика Алексея Малова и журналиста Сергея Колдобского, следует из данных, опубликованных на сайте министерства.

Кроме того, в список попали студенческое издание «Гроза» и медиапроект об окружающей среде «Кедр.медиа».

В основаниях для всех указана статья 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

9 ноября суд в Москве оштрафовал оперную певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом) на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в социальных сетях.

8 ноября репера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом)* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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