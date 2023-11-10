Подмосковье поможет столице восстановить мост в Кутьино

Мост, часть которого обрушилась в деревне Кутьино, с 2013 года находится на обслуживании московских властей, однако Подмосковье поможет его восстановлению. Об этом сообщил зампред правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба губернатора и областного правительства.

«Мост был передан на обслуживание города Москвы еще в 2013 году, когда произошло изменение границ между субъектами. Понимая, что мост очень важен для жителей, мы поможем его восстановлению, к которому уже приступили», — заявил Алексей Гержик.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что на место обрушения оперативно выехали дорожные службы, администрация и специалисты, которые проверили состояние конструкций.

Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что лично держит на контроле ситуацию на мосту автодороги «Кутьино – Дубровицы».

«По типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины сейчас выясняются», — написал он в своем Telegram-канале.

О ситуации сразу доложили губернатору Подмосковью Андрею Воробьеву. Он поручил провести обследование всех мостовых конструкций на территории области.

Пострадавшая в результате происшествия женщина сейчас находится под контролем врачей. Ей оказали всю необходимую помощь, угрозы жизни нет.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению моста.

Ранее сообщалось, что 10 ноября в Подмосковье рухнул автомобильный мост, есть пострадавшая.