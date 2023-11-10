Пострадавших в ЧП с самолетом на Чукотке доставили на базу артели Шахтерский

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов заявил, что двух пострадавших в авиапроисшествии с самолетом Ан-2 на Чукотке доставили на базу артели Шахтерский. Капитана судна в ближайшее время транспортируют в артель Полярный. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим оказывают первичную медицинскую помощь при содействии специалистов окружной больницы. Губернатор подчеркнул, что ожидается транспортировка третьего пострадавшего, его привезут в артель Полярный.

До этого МЧС подтвердило, что капитан самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку на Чукотке, найден, он находится в тяжелом состоянии.

Капитан самолета ранее пешком ушел для поиска места связи, его искала поисковая группа.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2, на борту которого было три человека, перестал выходить на связь. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что самолет был найден. На борту были обнаружены два человека — второй пилот и пассажир. В компании «Артель старателей «Полярная» позже сообщили, что всех троих находившихся на борту возвращают в артель.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.