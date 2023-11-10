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В Петербурге ребенок попал в больницу с отравлением средством от тараканов

В Петербурге годовалая девочка отравилась жидкостью от тараканов

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Shutterstock

В Петербурге годовалый ребенок пострадал после того, как попробовал жидкость от тараканов. Об этом сообщает Piter.TV.

Инцидент произошел в доме на улице Ленсовета. Родители отвлеклись от маленькой девочки, и ребенок добрался до опасных для него вещей. Предварительно причиной отравления стало средство от тараканов.

В результате ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге двухлетняя девочка отравилась ягодами, которые росли на детской площадке.

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