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Прокуратура заставила больного туберкулезом россиянина лечь в больницу

В Петербурге прокуратура заставила больного туберкулезом лечь в больницу

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга добилась помещения больного туберкулезом местного жителя в стационар на длительное лечение. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Подчеркивается, что определив пациента в специализированное учреждение, предотвращен риск заражение окружающих.

В ходе проверки выяснилось, что больной туберкулезом 46-летний мужчина не посещал медицинских учреждений. Суд удовлетворил требование прокурора о принудительном помещении пациента в больницу.

В начале ноября очаг туберкулеза выявили в общеобразовательной школе Томска «Эврика — развитие». В связи с этим детей и работников организации направили на дополнительное обследование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, после выявления случая заболеваемости опасным инфекционным заболеванием, школу обязали провести противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее в Поволжье пациент с открытой формой туберкулеза сбежал из диспансера и обокрал продуктовый магазин.

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