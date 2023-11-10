На выставке-форуме «Россия» состоялась свадьба в космическом стиле

На площадке выставки-форума «Россия» состоялась первая церемония бракосочетания. В павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ кольцами обменялись Александр и Алена Андрейченко — амурчане, которые познакомились на космодроме Восточный, сообщили организаторы форума.

«Вся наша жизнь связана с космосом. Мы очень рады, что свой брак заключили в таком месте. Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», — рассказала Алена Андрейченко.

По словам ее супруга Александра Андрейченко, свадьба прошла даже лучше, чем планировали молодожены.

«Организаторы хотели подарить нам подарок, сделать сюрприз — у них это получилось», — добавил он.

Гостями церемонии бракосочетания стали губернатор Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук.

«Такой день остается в памяти на всю жизнь, а у вас — вдвойне: не у каждого получится сыграть свадьбу так, как это делаете вы. Каждый год на нашем космодроме бывает президент Владимир Путин, он держит стройку на личном контроле. Космодром Восточный — это будущее нашей страны, ворота в космос. Вы работаете в правильном месте, правильной области, а сегодня совершили правильный поступок», — обратился к молодоженам Василий Орлов.

Частью церемонии стала прогулка жениха и невесты на российском автомобиле AURUS, разработанном коллективом Государственного научного центра РФ ФГУП «НАМИ», во время которой молодожены увидели основные достопримечательности выставки «Россия».

Кроме того, Александру и Алене Андрейченко для отдыха после свадьбы предоставили номер в партнерском отеле, а Комитет по туризму города Москвы организовал для молодой семьи экскурсию по столице.

«Сегодня у нас проходит первая свадьба из цикла подобных торжественных мероприятий, которые состоятся на площадке нашей выставки. Скоро планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодоженов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям», — сообщила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.

Она уточнила, что за время проведения выставки на ее площадке пройдет более 40 свадеб.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.