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Водителю, сбившему мужчину с мачете в Подмосковье, вручили жилищный сертификат

В Люберцах вручили жилищный сертификат водителю, сбившему мужчину с мачете

В подмосковных Люберцах водителю, сбившему неадекватного мужчину с мачете, вручили жилищный сертификат. Об этом сообщает в Telegram-канале глава городского округа Владимир Волков.

По словам Волкова, мужчина стал случайным свидетелем того, как россиянин с мачете ранил женщину на улице Кирова. Он не смог остаться в стороне и сбил преступника, а позже оказал помощь при его задержании.

«От всей души благодарю Мугабила за поистине геройский поступок! Поступок, достойный настоящего мужчины», — написал глава городского округа.

Волков также передал ему слова благодарности от пострадавших во время инцидента и вручил жилищный сертификат. Семья Мугабила до произошедшего стояла в очереди на получение жилплощади, отметил глава городского округа.

Ранее задержание напавшего на мать с ребенком неадекватного россиянина с мачете попало на видео.

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