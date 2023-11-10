Около воронежской школы нашли гранаты

В Воронеже около учебного заведения заметили предметы, напоминающие гранаты. Об этом сообщает администрация города.

Инцидент произошел в школе на улице Переверткина. После того, как предметы были найдены около учреждения, руководство оперативно оповестило о произошедшем правоохранительные органы.

Специалисты быстро прибыли на место и провели необходимые мероприятия. Учеников оперативно эвакуировали, занятия в школе остановили.

На данный момент никому ничего не угрожает, так как гранаты оказались учебными. Администрация города поблагодарила местных жителей за бдительность.

Ранее в Одесской области мужчина бросил гранату в автобус.