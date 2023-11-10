Нутрициолог рассказала, как поддерживать здоровье суставов

Правильное питание поможет в поддержании здоровья суставов, рассказала Pravda.Ru специалист по превентивной медицине, нутрициолог Юлия Потапова.

По ее словам, в первую очередь в свой рацион стоит включать костный бульон, в котором содержится большое количество желатина, необходимого для здоровья суставов.

«Рыба, богатая Омега-3 жирными кислотами, такая как лосось, треска и сардины, поможет снизить воспаление в суставах. Оливковое масло, которое богато мононенасыщенными жирами, также способствует снижению воспаления и поможет улучшить подвижность суставов. Особое внимание хочу обратить на куркумин — он является мощным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами, который может помочь снизить боль и воспаление в суставах», — добавила эксперт.

При этом Потапова уточнила, что для здоровья суставов важно также поддерживать оптимальный вес, заниматься физической активностью и избегать травм.

Накануне травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов советовал употреблять холодноводную рыбу, например тунец, сардины, а также орехи и семечки, чтобы поддерживать здоровье суставов.

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